«الأوربية لإدارة الحدود»: الفوضى في ليبيا سبب أزمة المهاجرين

أعلن المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية المشتركة لإدارة الحدود والسواحل «فرونتكس»، فابريس ليغيري، أن السبب الرئيسي لأزمة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا هي الفوضى التي تعيشها البلاد.

وأوضحت ” ليغيري”، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن حل الأزمة في ليبيا بمفرده، مضيفة أن الأوضاع في ليبيا تؤثر سلبًا على جهود حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية، أن الفوضى التي تعيشها ليبيا تضعف أيضًا من حظوظ الاتحاد في حل الأزمة رغم الإجراءات المشتركة التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالذكر أن نيجريا أعلنت مؤخرًا أعادت 152 مهاجرًا بينهم 3 نساء و10 أطفال نيجيريًا من ليبيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

