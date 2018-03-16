محمود حسين: ما تشهده السفارات في بداية التصويت بالخارج دليل على قوة المصريين ووعيهم | صور

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة "علشان تبنيها"، أن ما تشهده السفارات اليوم في بداية التصويت بالخارج دليل جديد على قوة المصريين ووعيهم واستعدادهم للتضحية بكل غال ونفيس من أجل مصر وأن الرهان على المصريين في الخارج دائما رابح.

واشار إلى أن تلك الحشود الكبيرة للمصريين والتي احتشدت للتصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا رسالة واضحة للعالم أن المصريين لا يقبلون الهزيمة ولا يستسلمون للمؤامرات التي حاول البعض من المعاديين للدولة المصرية أن يصنعوها من خلال دعاوى عدم المشاركة بالانتخابات حتى يظهر النظام المصري بصورة غير شرعية، وحتي تبدأ الجماعة الإرهابية إطلاق خطوتها الثانية بإعلان حكومة الخارج بدعوى عدم شرعيه الانتخابات وعدم اعتراف المصريين بها.

وأكد "حسين" أن المصريين دائما يثبتون أنهم أكثر قوة وصلابة وقت الأزمات، وها هو معدن المصريين يظهر جليًا اليوم أمام لجان الانتخابات في السفارات المصرية والقنصليات المختلفة.

وأعلن أن غرفة العمليات المركزية بالحملة تتابع علي مدار الساعة نسب الحضور من خلال المندوبين الرسميين في كل لجنة انتخابية وأن هناك تعاونًا كاملًا لتذليل أي عقبات قد تواجه المصريين خلال التصويت.

وأشاد باستعداد السفارة المصرية بالكويت لاستقبال الناخبين والتجهيزات التي قدموها لتسهيل عملية التصويت على المواطنين.

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