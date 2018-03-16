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دي مستورا :وقف إطلاق النار في سوريا ليس قائمة انتقائية وينطبق على الجميع

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية ستافان دي مستورا اليوم الجمعة، إن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية "لا يمكن تطبيقها بشكل مجزأ."

وأضاف دي ميستورا، بينما كان يصف القتال الدائر في البلاد في إحاطة لمجلس الأمن من خلال رابط مصور بالفيديو من بروكسل: "إنها ليست قائمة انتقائية" .

وأوضح دي ميستورا، الذي يقوم بتسهيل عملية السلام في جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ، أنه ضغط مراراً على ضامني محادثات سلام أستانة الموازية – روسيا وتركيا وإيران – ليمارسوا الضغط على الحكومة السورية للمساهمة في لجنة شكلت لوضع مسودة إصلاحات للدستور السوري.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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