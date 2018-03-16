سفيرنا بأذربيجان لرئيس مسلمي القوقاز: القيادة السياسية حريصة على تجديد الخطاب الديني

استقبل شيخ الإسلام الله شكر باشازادة رئيس إدارة مسلمي القوقاز، السفير عادل إبراهيم سفير مصر في أذربيجان وذلك عقب تعيينه في منصبه منذ أيام قليلة.

في بداية اللقاء هنأ شيخ الإسلام الله شكر باشازادة، السفير عادل إبراهيم بمناسبة تعينه سفيرًا لمصر في أذربيجان، معربا عن سعادته من مستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ولاسيما المجال الديني، مؤكدًا على دور مصر في نشر الواسطية في العالم الإسلامي من خلال الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.

ومن جانبه، أعرب السفير عادل إبراهيم عن سعادته باللقاء ومن وجوده في أذربيجان بوصفها بلدا شقيقا يربطه مع مصر أواصر قوية ممتدة عبر العصور، مشيدًا بروح التسامح والمحبة الموجودة لدى الشعب الأذربيجاني.

وذكر إبراهيم أن القيادة السياسية في مصر تعمل على تجديد الخطاب الديني من أجل مكافحة التطرف والإرهاب ونبذ الأفكار الهدامة التي يريد بها المتطرفون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أكد السفير عادل إبراهيم أن مصر ليست لديها أية حساسيات أو خلافات مع أية دولة من دول العالم لأسباب دينية أو عقائدية، حيث إن الدولة المصرية لا تدير علاقاتها على أسس دينية أو طائفية أو مذهبية، وأن الشعب المصري دائما يتمتع بالسماحة والاعتدال الفكري.

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