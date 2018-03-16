اقتحام قنصلية ألمانيا في كريت اليونانية احتجاجا على عملية عفرين

اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين في سوريا القنصلية الألمانية في جزيرة كريت اليونانية الجمعة واحتلوها لفترة وجيزة، على ما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "مجموعة من الأشخاص اقتحموا القنصلية وأزالوا إطارات صور معلقة على الحائط ووضعوا لافتات ثم رحلوا".

وجاء في أحدى اللافتات التي تركها المقتحمون معلقة من شرفة القنصلية في ايراكليون في كريت "المقاومة حياة … تضامنا مع عفرين".

ورفض المتحدث التعليق على تقارير صحافية ذكرت أن المتظاهرين حطّموا أيضا أجهزة في القنصلية وفروا بالعلم الألماني. ولم توقف الشرطة أحدا، فيما لم يصب احد في هذه الأحداث.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق السفارة الألمانية في أثينا.

وبدأت القوات التركية في 20 يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول إنها تهدف لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي شن حملة تمرد مسلحة في تركيا خلال ثلاثة عقود، وهي تعتبرهما "تنظيمين إرهابيين".

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" لكنهما لا تعتبران وحدات حماية الشعب الكردية كذلك.

وتنظم تظاهرات باستمرار في اليونان، الغريم التقليدي لتركيا، دعما للأكراد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا