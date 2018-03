المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وجود فائض في ساعات طرح الأحمال، اليوم الخميس يقدر بـ 340 ميجاوات، مؤكدة عدم وجود عجز في إنتاج الشبكة.

وأوضحت في تقريرها اليومي، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4540 ميجاوات والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 4200 ميجاوات.

وتناشد الشركة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرار الخدمة على نحو جيد.

