شركة إيطالية تدرس تقليص إنتاجها للنفط في ليبيا

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، أنه بصدد وضع خطة لتقليص إنتاج النفط الحالي في ليبيا من 320 ألف برميل في اليوم إلى 200 ألف برميل.

وأضاف «ديسكالزي»، خلال مؤتمر لتقديم خطة المجموعة للأعوام 2018-2021، اليوم الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، أنه لم يكن من الممكن البدء في مشاريع جديدة هناك خلال الثمانية أعوام الماضية.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أنه لا يريد خلق أي غموض، مؤكدًا عدم مغادرة المجموعة ليبيا.

وتابع: «نحن ننمو في الشرق الأقصى وفي إندونيسيا كما ننمو في مصر».

