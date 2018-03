المتوسط:

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، اجتماعًا مساء اليوم الجمعة، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماركو منيتي لبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

وناقش الاجتماع الذ عقد على هامش أعمال مؤتمر دول الساحل للهجرة المنعقد اليوم بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، التباحث حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

ويذكر أن وزير الخارجية حمد سيالة شارك في مؤتمر دول الساحل للهجرة اليوم حيث دعا دول جوار ليبيا إلى العمل معا على حماية حدود ليبيا الجنوبية المشتركة.

The post «سيالة» يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي آخر التطورات في المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية