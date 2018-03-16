الاتحاد الليبي يصل نيجيريا لمواجهة أكوا يونايتد

وصلت إلى مدينة أويو النيجيرية، بعثة فريق الاتحاد الليبي، وذلك استعدادا لخوض مباراة أكوا يونايتد في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

واستمرت رحلة فريق الاتحاد أكثر من 4 ساعات، وضمت قائمته كلا من محمد الفرجاني، معاذ المنصوري، طارق الجمل، أحمد التربي، عبد العزيز بريش، معتصم الصبو، أحمد المقصي، طلال فرحات، أوليفي، فيصل البدري، عبد المعين خماج، صهيب بن سليمان، المهدي المصري، بلقاسم رجب، محمد الطبال، السماني الصاوي، كوامي، عبد السلام الفيتوري، أحمد الزوي. وسيغيب عن صفوف الاتحاد الليبي، لاعبه الشاب معاذ عيسي صاحب هدف الفريق الوحيد في لقاء الذهاب بداعي الإصابة.

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