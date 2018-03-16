«سيالة» يلتقي وزير الداخلية التشادي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، مساء اليوم الجمعة، وزير الداخلية والأمن العام والهجرة بجمهورية تشاد الشقيقة أحمد محمد باشر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر دول الساحل للهجرة المنعقد اليوم بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر على أهمية دعم مناخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وناقش اللقاء أيضًا، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس مستجدات الأحداث الأخيرة بالمنطقة.

ويذكر أن وزير الخارجية محمد سيالة شارك في مؤتمر دول الساحل للهجرة اليوم حيث دعا دول جوار ليبيا إلى العمل معا على حماية حدود ليبيا الجنوبية المشتركة.

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