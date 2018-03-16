نقل ثمانية بحارة يونانيين معتقلين في ليبيا إلى قاعدة البحرية

أخبار ليبيا24

أفادت مصادر خاصة لـ”أخبار ليبيا24″ أن أفراد طاقم الناقلة المملوكة لليونان “الثمانية” نقلوا اليوم الجمعة إلى قاعدة بحرية في العاصمة طرابلس.

وأضافت المصادر أن البحارة اليونانيين اعتقلوا ليلة الأربعاء قبالة السواحل الليبية للاشتباه في تهريبهم الوقود ولم يصرح المصدر عن اسم القاعدة، لافتا إلى أن الناقلة تم جرها أيضًا إلى القاعدة للتحفظ عليها واحتجازها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه كان من المقرر أن يمثل أعضاء الطاقم الثمانية أمام المدعي العام الليبي لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن حرس السواحل الليبي اعترض الناقلة اليونانية على بعد ثمانية أميال بحرية من منطقة أبوكماش غرب العاصمة الليبية بالقرب من زوارة.

ولاتعتبر هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها خفر السواحل الليبي سفن أجنبية تبحر بالمياه الإقليمية الليبية دون تصريح وبالقرب من مناطق تعتبر مراكز لتهريب البشر والوقود، حيث تم في شهر يوليو من العام الماضي احتجاز سفينة يونانية على متنها بحارة روس في منطقة أبوكماش أثناء قيامها بتهريب الوقود الليبي.

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