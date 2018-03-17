نقابة المعلمين تؤكد استمرار الاعتصام

قالت الناطقة الرسمية باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي إن النقابة العامة للمعلمين تؤكد استمرارها في الاعتصام حتى يتم تلبية مطالب المعلمين المتمثلة في إصدار قانون حماية المعلم ورفع المرتبات والتأمين الصحي.

وأضافت العسبلي أنه على الرغم من الضغوطات التي تواجه النقابة العامة ونقابات المعلمين بالبلديات إلا أن تحقيق مطالب المعلمين المعتصمين هو البديل لرفع وتعليق الاعتصام وأن أسلوب التهديد والوعيد الذي مورس على المعلمين من قبل المسؤولين للرجوع عن مواقفهم لن يثنيهم عن مواصلة العمل والذي بدأت به النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة.

وعن انقسام المدارس بين استقبال الطلبة وإغلاق البعض منها أكدت العسبلي أن المعلم له كامل الحرية في الاختيار بين أن يعتصم لنيل حقه وبين أن يذهب لممارسة عمله ومدراء المدارس لهم الحق في فتح المدرسة أو إقفالها وأن النقابة لم تفرض على أحد إقفال مدرسة، بل أكدت مرارا أن هدفها من الاعتصام هو نيل حق المعلم دون المساس بحق غيره.

وأضافت أنه طالما المعلم يعمل في ظروف صعبة فإن هذا سيؤثر على عطائه وتصبح العملية التعليمية مجرد إكمال لعام دراسي وانتظار عام آخر داعية المسؤولين إلى الإحسان للمعلم حتى يحسن في عطائه حسب تعبيرها.

وأكدت الناطق الرسمي لنقابة معلمي ليبيا أن هناك تواصلاَ بين النقابة العامة واللجنة التشريعية والمالية بمجلس النواب للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وقد طلب النواب من النقابة تعليق الاعتصام وانتظار إصدار القانون ولكن النقابة طالبت بضمان مكتوب حتى لا يتكرر ما حدث عندما قامت بتعليق الاعتصام السابق وتم تجاهل مطالبها .

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