القبض على ثلاثة من مقاتلي داعش متورطين في خطف 4 عمال من شركة يونانية

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة طرابلس، القبض على ثلاثة من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا اليوم الجمعة، متورطين في اختطاف أربعة عمال من شركة بوناتي الهندسية الإيطالية في مدينة صبراتة عام 2015، وذلك وفقًا لما أفادت به مصاد مطلعة.

ووفقًا للمصادر، فإنَّ الإرهابيين الثلاثة اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، مضيفًا أن اثنين من المختطفين منذ ثلاثة أعوام قرب مجمع شركة «إيني» النفطية في منطقة مليتة غرب طرابلس توفيا أثناء احتجازهم.

وأضحت «المصادر»، أنَّ التهم التي وجهت إلى يوسف الدوادي، سائق المركبة التي كانت تقل الإيطاليين أثناء اختطافهم، وأحمد الدوادي، وأحمد الشرع، اختطاف المهندسين بهدف إرهابي، والتسبب في مقتل اثنين من الرهائن.

وبحسب ما ورد في محضر التحقيقات، فإنَّ المتهمين الثلاثة المحتجزين في سجون مدينة طرابلس، اعترفوا بأن الأربعة أُخذوا رهائن للحصول على فدية لتمويل الجماعة الإرهابية.

يُشار إلى أنَّ مهندسي الشركة الإيطالية فوستو بيانو وسالفاتور فايا وفيليبو كالكانو وجينو بوليكاردو خُطفوا في صبراتة في 19 يوليو 2015، وبعد عدة أشهر وتحديدًا في 3 مارس 2016 توفي بيانو وفايا.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بأنّه من المحتمل أن يكون المهندسين قتلا خلال هجوم لمجموعة مسلحة على قافلة تابعة للتنظيم في صبراتة، بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الرجلين قتلا خلال عملية نقلهما من مخبأ إلى آخر، حيث تم تحرير كالكانو وبولكاردو في وقت لاحق.

جديرٌ بالذكر، أنَّ شركة مليتة للنفط أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن اختطاف المهندس شهد عبد السلام– وهو باكستاني الجنسية ويعمل بشركة المهندسين للخدمات النفطية العاملة في حقل الفيل القريب من مدينة أوباري، في الوقت الذي ذكر فيه مصدر مطلع أن المهندس الباكستاني تم اقتياده من قبل الخاطفين إلى جهة مجهولة ولازال مصيره غامضا حتى الآن.

