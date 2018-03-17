الوحيشي لـ المرصد : مانسبته لي النبأ عن إعتقال ارحومة غير صحيح

ليبيا – فنّد رئيس النبابية العسكرية طرابلس نوري الوحيشي مانسبته له قناة النبأ الفضائية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات حول واقعة إختطاف المدعي العام العسكري التابع للرئاسي يوم امس الخميس فى طرابلس.

وفى رسالة تلقتها منه صحيفة المرصد ، أكد الوحيشي عدم إدلائه بأي تصريح أو بيان أو مداخلة هاتفية حول واقعة اختطاف المدعي العام العسكري مسعود أرحومة أو القبض عليه من أي جهة معلومة أو مجهولة.

يشار الى أن قناة النبأ الفضائية كانت قد نشرت تصريحات أمس الخميس نسبتها للوحيشي قالت فيها بأن المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي مسعود ارحومة قد أعتقل بناءً على أمر قبض صادر من نيابة في مدينة الزاوية وعلى خلفية موضوع يتعلق بأحداث “ فبراير 2011 “ .

المرصد – متابعات

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