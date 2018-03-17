السبت افتتاح قسم الطوارئ والحوادث بمركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا24

أفاد مدير المكتب الاعلامي بمركز بنغازي الطبي أن السبت سوف يشهد المركز افتتاح قسم الطوارئ والحوادث، والذي استحدث مؤخرا وتم توفير كل الإمكانيات من أسرة وأجهزة طبية.

وفي تصريح سابق افاد أخصائي جراحة عامة في قسم الطوارئ في مركز بنغازي الطبي الدكتور ملهم الدرسي أنهم بصدد افتتاح قسم الطوارئ شامل الخدمات يحوي على تخصص الجراحة وتخصص الباطنة.

وقال الدرسي : “نحن حاليا بصدد افتتاح غرفة الإنعاش والعناية والتي لا تقل عن 8 أسرة، مجهزات بالكامل وستكون هناك غرفتين داخل غرفة العمليات ومقابل لها غرفة ملاحظة تكون لكل حالات الطوارئ وهي عملية الزائدة الدودية والالتهابات الحادة في القرحة والانفجار في المعدة وحالات الحوادث بصفة عامة والكوارث التي تحدث ، وحالات النزيف بالإضافة إلى مشاكل الحرب وكل هذه الحوادث سيتم تغطيتها داخل قسم الطوارئ الذي سيفتتح خلال هذه الأيام”.

وأضاف أخصائي الجراحة “في المراحل الثانية سيكون هناك افتتاح غرفة عمليات القدم السكري والتعفن وغيرها وسيكون هنالك جناح خاص آخر، وكذلك سيتوفر مدخل لقسم الطوارئ للكشف واستقبال الحوادث من جهة أخرى”.

وأوضح الدرسي “نحن قمنا بتغيير النظام فترة عمل أطباء الطوارئ إلى 12 ساعة وتواجد 8 أطباء وكذلك 22 ممرضة بالإضافة إلى 16 فرد من الأمن لتوفير الحماية سواء للأطباء أو للمرضى للمترددين على القسم”.

وتابع أخصائي جراحة عامة في قسم الطوارئ “سيكون الكشف في الجهة المقابلة لباب الطوارئ الرئيسي، وسيكون لدينا أخصائي تخدير وكل تخصصات الجراحة”.

ونوه الدرسي إلى أن الممر الموجود حاليا في قسم الباطنة سيكون ممر للملاحظة رجال ونساء ويعتبر ممر للعلاج ويوجد فيه الأشعة ومعمل، لافتا إلى أنهم قاموا بتجهيز معمل بقدرة عالية لتغطية أغلب التحاليل بمجهودات ذاتية من إدارة المركز.

وذكر أخصائي جراحة عامة في قسم الطوارئ أنه عن قريب سوف يكون هناك تطوير وتقديم خدمة صحية أفضل للموطن، مناشدًا المواطنين التعاون لتأدية واجباتهم في سبيل رفع مستوى الخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24