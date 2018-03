«نقابة المعلمين»: مستمرون في الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبنا

المتوسط:

أكّدت «النقابة العامة للمعلمين»، على الاستمرار في الاعتصام لحين تلبية مطالب المُعلمين، وذلك وفقًا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي.

وأضافت «العسبلي»، أنّه بالرغم من الضغوطات التي تواجه النقابة العامة ونقابات المعلمين في البلديات، إلا أن تحقيق مطالب المعلمين المعتصمين هو البديل لرفع وتعليق الاعتصام.

وأوضحت «العسبلي»، أنّه: «طلب منا تعليق الاعتصام وانتظار إصدار القانون إلا أننا طالبنا بضمان مكتوب حتى لا يتكرر ما حدث عندما قمنا بتعليق الاعتصام السابق وتم تجاهل مطالبنا».

وأشارت إلى أنَّ أسلوب التهديد والوعيد الذي مورس على المعلمين من قبل المسؤولين للرجوع عن مواقفهم لن يثني النقابة عن مواصلة العمل الذي بدأت به كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة.

ولفتت إلى أنَّ هناك تواصلًا بين النقابة العامة واللجنة التشريعية والمالية في مجلس النواب للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

جديرٌ بالذكر، أنَّ النقابة العامة لمعلمي ليبيا قدمت عدة مطالب متمثلة في إصدار قانون حماية المعلم ورفع المرتبات والتأمين الصحي، حيث أعلنت مطلع العام الجاري عن تعليق الدراسة وتم تأجيل انطلاق العام الدراسي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق مبدأي على النظر في مطالبهم.

