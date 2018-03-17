الثأر والطريق مفروش بالورود لبرشلونة وبايرن.. الأبرز في قرعة ربع نهائي تشامبيونز ليج

كتب- محمود السيد

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، التي أقيمت بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهات مثيرة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وصدام إنجليزي خالص بين مانشستر سيتي وليفربول.

بينما أندية برشلونة وبايرن ميونخ بمواجهات شبه سهلة على الورق مع روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني على الترتيب.

ستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي تشامبيونز ليج يومي 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 10 و11 أبريل.

ويستعرض "التحرير" في التقرير التالي، الضوء على مواجهات تشامبيونز ليج والتوقعات في مصلحة أي فريق.

يوفنتوس × ريال مدريد

تعتبر مباراة ريال مدريد، بالنسبة لفريق يوفنتوس ثأرية وانتقامية، بعد خسارة الفريق الإيطالي، لقب تشامبيونز ليج في الموسم الماضي ضد الفريق الملكي بأربعة أهداف لهدف في مدينة "كارديف".

ويرغب فريق يوفنتوس في مواصلة مشواره في تشامبيونز ليج، والإطاحة بحامل اللقب في الموسمين الماضين، وتحقيق لقب البطولة الغائب منذ 1996.

يملك ريال مدريد سجلا جيدا ضد يوفنتوس في 19 مباراة بينهم، بـ10 انتصارات مقابل 7 للسيدة العجوز والتعادل حسم مباراتين.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي مواجهات يوفنتوس وريال مدريد برصيد 7 أهداف، الذي سجل هدفين في نهائي تشامبيونز ليج بالموسم الماضي.

بالنسبة لموقف الفريقين في الدوري، يوفنتوس استعاد صدارة الكالتشيو من نابولي بفارق 4 نقاط عن الأخير، بينما ريال مدريد فشل في الدفاع عن لقبه بالليجا بالموسم الجاري، باحتلال المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

وينافس يوفنتوس على الثلاثية في الموسم الجاري بالتأهل لنهائي الكأس والمنافسة على لقب الليجا وتشامبيونز ليج، بينما ريال مدريد لا يتبقى سوى أمل وحيد بالحفاظ على لقب تشامبيونز ليج.

وترجح التوقعات عبور ريال مدريد لنصف النهائي بنسبة 55% مقابل 45% ليوفنتوس.

مانشستر سيتي × ليفربول

مواجهة مثيرة وصعبة على فريقي مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في قمة إنجليزية في سماء الكرة الأوروبية.

وكان ليفربول قد عبر لهذا الدور بعد مواجهة سهلة مع بورتو البرتغالي، الذي سحقه الريدز ذهابا بخماسية والتعادل السلبي حسم لقاء الإياب، بينما السيتي يتواجد في هذا الدور بالانتصار على بازل السويسري برباعية قبل الخسارة في الإياب بهدفين لهدف.

تعتبر المواجهة بين الفريقين خارج التوقعات بفضل القوة الهجومية في الفريقين بوجود محمد صلاح وماني وفيرمينو في الريدز ودي بروين وأجويرو وساني في السيتي، والتي ظهرت في مباراتي الفريق بالدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر في مباراة الذهاب 5-0 والريدز في الإياب 4-3.

بالنسبة لمواجهات الفريقين عبر التاريخ، خلال 73 مباراة بينهم، فاز ليفربول في 39 مباراة، 13 انتصارا لسيتي، و21 تعادلا بينهم.

وهذه المواجهة الأولى بين مانشستر سيتي وليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي تعد متكافئة بين الفريقين بنسبة 50%.

برشلونة × روما

قرعة سهلة نسبيا لفريق برشلونة الإسباني، صاحب لقب دوري أبطال أوروبا في 2015 بالصدام مع روما الإيطالي في ربع النهائي.

وخلال مباراتين لبرشلونة ضد روما في دور المجموعات لموسم 2015-2016، فاز الفريق الكتالوني بستة أهداف لهدف، سجل منها ليونيل ميسي، ثنائية بينما التعادل حسم المباراة بهدف في ملعب "الأولمبيكو".

وعبر برشلونة لهذا الدور من البطولة، عقب إقصاء تشيلسي الإنجليزي 4-1 في مجموع المباراتين، بينما روما تأهل بشق الأنفس بالفوز بهدف في إيطاليا والخسارة في أوكرانيا من شاختار بهدفين لهدف.

وحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة سعداء بمواجهة روما في ربع نهائي البطولة لحظوظ الفريق الكبيرة في العبور لنصف النهائي.

تترجح التوقعات عبور برشلونة لنصف نهائي تشامبيونز ليج بنسبة 70% بسبب الاستقرار الكبير للفريق الكتالوني في الموسم الجاري ومنافسته على الثلاثية بصدارة الدوري وبلوغ نهائي الكأس، بينما روما يتأخر عن صدارة الدوري الإيطالي بـ18 نقطة.

بايرن ميونخ × إشبيلية

هذه المواجهة الأولى بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني على مستوى المسابقات الأوروبية، التي تعد سهلة نسبيا لفريق البافاري.

بالرغم من الترشحات القوية لبايرن ميونخ إلا أن فريق إشبيلية لديه حظوظ جيدة في العبور لنصف النهائي، بعدما أطاح بالعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد في دور الـ16 في مسرح الأحلام بهدفين لهدف.

بينما فريق بايرن ميونخ الذي استعاد مستواه القوي في الموسم الجاري منذ قدم يوب هاينكس لتدريب الفريق البافاري منتصف الموسم بدلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وينافس الفريق البافاري على الثلاثية هذا الموسم.

وتأهل بايرن ميونخ لربع نهائي تشامبيونز ليج، بعدما سجل 8 أهداف في مرمى بشكتاش التركي، الذي زاد من حظوظه في اجتياز موقعة إشبيلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا