باريس سان جيرمان يستعد لحرب جديدة مع ريال مدريد

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن حرب جديدة قادمة بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشرته شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل بدلا من الأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي يريد الرحيل عن النادي بسبب مشاكل بينه وبين البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الموسم الجاري.

وتابعت الشبكة، أن مسئولي باريس سان جيرمان يعتقدون بأن ليفاندوفسكي هو الخيار المناسب لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد ذكرت اليوم اتفاقا مبدئيا بين ريال مدريد وليفاندوفسكي على الانتقال لصفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل، لكن نية الفريق الباريسي قد تعطل الصفقة وتزيد من الحرب الباردة بين ريال مدريد وباريس، في ظل رغبة البلانكوس لضم نيمار دا سيلفا من سان جيرمان، لكن الأخير يرفض التفريط فيه.

وضم باريس سان جيرمان لنيمار من برشلونة برقم قياسي 222 مليون يورو في الصيف الماضي.

يشار إلى أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أعلن عدم نية النادي التفريط في نيمار، مشددا على بقائه مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، البولندي مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2021 ويتقاضى 15 مليون يورو سنويا والفريق البافاري يشترط 150 مليونا إذا رغب صاحب الـ30 عاما في الرحيل عن النادي في الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا