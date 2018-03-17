لماذا نيمار يرغب في الرحيل عن باريس؟

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الأسباب وراء رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان في الرحيل عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل، الذي انتقل له في الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب العنف الكبير، الذي يتعرض له من خصوم الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي، المستوى السيئ لحكام المسابقة الفرنسية بجانب سوء التركيز قبل المباريات.

وصرح نيمار في الفترة الماضية بأنه غير معتاد على التعرض للركل الشديد في المباريات على الرغم من أنه يحاول الحفاظ على نفسه عندما يمتلك الكرة.

وقالت الصحيفة، إن نيمار تعرض للضرب والتدخلات العنيفة من خصوم باريس سان جيرمان بنسبة 5.2 بالركل في المباراة الواحدة، بمعدل 104 في 20 مباراة له بالدوري الفرنسي، بينما في 4 مواسم مع برشلونة تعرض لنسبة أقل 3.5 في المباراة الواحدة.

وتابعت الصحيفة، أن نيمار يرى بأن التحكيم الفرنسي سيئ، والذي عانى منه في موسمه الأول مع سان جيرمان، بعدما تلقى البطاقة الحمراء ضد مارسيليا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السبب الثالث وهو السفر المفرط من باريس سان جيرمان قبل مباريات الدوري الفرنسي لقرب المنافسين، الذي يقل من تركيزه قبل المباريات، بعدما كان مع برشلونة يسافر قبل المباراة بيوم واحد.

ومن المتبع لفريق برشلونة في مبارياته الليجا، بالسفر ليلا والمبيت قبل اللقاء من أجل تركيز اللاعبين.

يشار إلى أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن خلال الأسبوع الجاري رغبة نيمار في البقاء بصفوف الفريق وغير صحيحة الشائعات التي تتحدث عن رحيله.

ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مارسيليا في الكاحل التي تسببت في إجرائه عملية جراحية، وسوف يفتقد باقي مباريات الموسم مع الفريق الباريسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا