كورتوا لريال مدريد: أنا مستمر مع تشيلسي

كتب- محمود السيد

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله رفقة البلوز في الفترة المقبلة بعد الشائعات، التي تربطه بالانتقال لريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف.

وقال كورتوا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "أنا ملتزم مع تشيلسي، ولديّ عقد حتى يونيو 2019، وسوف أقوم بأفضل ما أملكه لمصلحة الفريق".

وتابع: "ليس هناك تمديد لعقدي حتى الآن، وأنا لا أفكر في ذلك حاليًا، ولأنه الأفضل الانتظار حتى نهاية الموسم، لكنني أؤكد استمراري رفقة تشيلسي في الموسم المقبل".

وأضاف: "من السهل الحديث عني من الأشخاص الآخرين بسبب بقاء عام في عقدي مع تشيلسي، وما يزعجني الحديث عن تلك النقطة من البعض".

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي في يونيو 2019، ورفض التمديد رفقة البلوز في الفترة الماضية، حسب التقارير الصحفية الإسبانية.

ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن كورتوا يعتبر الخيار الثاني لريال مدريد في الصيف المقبل حال فشل النادي الملكي في ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

واسترسل حارس تشيلسي: أعتقد أنه يتوجب علينا التركيز على المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي، من الموسم الجاري من أجل حصد مركز من المراكز المؤهلة للدوري الأبطال، وكذلك بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي يعد أهم شيء بالنسبة لي ولفريق.

وكان كورتوا قد تعرض لحملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدفي ليونيل ميسي في خسارة تشيلسي بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، في إياب دور الـ16 من تشامبيونز ليج.

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