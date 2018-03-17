ميسي عن أنانيته: من أجل خدمة برشلونة

كتب- محمود السيد

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، عن تغييرات في أسلوبه في الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ميسي: أنا أحاول الحصول على الكرة بنسبة أكبر، وأطالب زملائي في البارسا بذلك.. ليس كنوع من الأنانية مني، لكنني أريد مساعدة الفريق بنقله من مكان للآخر.

وكان ليونيل ميسي قد قاد برشلونة لربع نهائي تشامبيونز ليج،عقب تسجيل هدفين، وصناعة آخر في ثلاثية تشيلسي الإنجليزي بملعب "كامب نو" يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تسفر القرعة اليوم الجمعة بمواجهة روما الإيطالي.

وصل ميسي لـ100 هدف في تشامبيونز ليج، كثاني لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد صاحب الـ117 هدفًا.

وختم ميسي تصريحاته القصيرة بخصوص التحكم في طريقة ركضه داخل الملعب في السنوات الأخيرة إذا قال: أنا مستمر في الركض كما اعتدت على ذلك لكن بطريقة مختلفة.

يشار إلى أن ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني في الموسم الجاري برصيد 24 هدفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا