بالمواعيد.. مُواجهات نارية في الدوري الأوروبي

أجريت قرعة الدور ربع نهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وأسفرت عن مواجهات متوازنة بين جميع الفرق التي تأهلت للدور التالي.​

أتلتيكو مدريد، الذي أخرج لوكوموتيف موسكو الروسي، بفوزه عليه ذهابا وإيابا (3-0) و(5-1)، أوقعته القرعة في مواجهة سبورتينج لشبونة، ويغيب عن أتليتيك ظهيره الأيسر البرازيلي، فيليبي لويس، الذي تعرض لكسر في قصبة الساق خلال مباراة الإياب الخميس، وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم.

أتليتيكو يسعى للظفر ببطولة هذا الموسم بعد ضياع حظوظه في الدوري، ويسعى للحفاظ على المركز الثاني في الليجا.

أما أرسنال، الذي أخرج ميلان الإيطالي، بفوزه عليه ذهابا وإيابا (2-0) و(3-1) تواليًا، فيسعى للفوز بالمسابقة لأنه يحتل مركزا غير مؤهل في الدوري (المركز السادس)، ويسعى للتأهل لدوري الأبطال من خلال هذه البطولة.

فيما يخُص مارسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا في التاريخ، فيواجه لايبزيج الألماني الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، وقدم مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه نابولي، علمًا بأنه الفريق الألماني بدأ الموسم في دوري الابطال، حيث حل ثالثا في دور المجموعات.

أما لاتسيو فيواجه سالزبورج بعد أن أزاح الأخير بروسيا دورتموند الألماني في الدور السابق، على أن تُقام مباريات الذهاب في الـ5 من أبريل، والعودة في الـ12 من نفس الشهر.

فيما يلي المواجهات كاملة..

5 أبريل​

أتلتيكو مدريد – سبورتينج لشبونة (مدريد)

آرسنال – سسكا موسكو (لندن)

مارسيليا – لايبزيج (ألمانيا)

لاتسيو – ريد بول سالسزبورج (ايطاليا)

12 أبريل

أتلتيكو مدريد – سبورتينج لشبونة (لشبونة)

آرسنال – سسكا موسكو (موسكو)

مارسيليا – لايبزيج (مارسيليا)

لاتسيو – ريد بول سالسزبورج (النمسا)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا