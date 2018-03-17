تغلبي على الهالات السوداء بوصفات طبيعية.. الطماطم والليمون الحل الأمثل

الهالات السوداء، مشكلة تؤرق معظم الفتيات، وتخرب المظهر الجمالي لها، فأغلب الفتيات تعانين من الهالات، بسبب قلة النوم أو عدم انتظامه، فتظهر هذه الهالات ولكنها لحسن الحظ مؤقتة تظهر إذا كنت مجهدة وتفقدين عدد ساعات نومك الطبيعية، وتختفي بعد انتظام النوم بأيام قليلة.

الهالات السوداء قد يكون سببها مرضا معينا في الغدد، أو تظهر مع تقدم الإنسان في العمر، بسبب انخفاض مادة الكولاجين التي تتسبب في ظهور الأوعية الدموية تحت العينين، كما أن التورم أو انتفاخ الجفون، والفرك المتكرر للعين قد تؤدي إلى جعل منطقة أسفل العيون أكثر اسودادا، وقد يكون هناك عوامل وراثية وراء ظهور الهالات السوداء لدى بعض الفتيات، والاكتئاب والحزن له دور في إظهار الهالات السوداء.

1- الخيار من أنسب الوسائل للتخلص من الهالات السوداء، فقط ضعي شرائح الخيار الرقيقة على العينين، ثم اشطفيه بالماء، والخيار معروف بفوائده في الترتيب وتبييض البشرة.

2- الثلج من الطرق التي تعالج الهالات السوداء، استخدمي مكعبات الثلج لتهدئة الجلد حول العينين والتخلص من الانتفاخ والسواد، فقط استخدمي كمادات الثلج لمدة 15 دقيقة يوميا لتعمل على تلطيف تلك المنطقة.

3- احرصي على شرب المياه بشكل كاف، بمعدل 8-10 أكواب مياه في اليوم، جسمك يحتاج إلى كمية مناسبة من المياه للحصول على الترطيب، وحماية الجلد، خاصة أن منطقة حول العين من المناطق الحساسة، لذلك عليك حمايتها جيدًا.

4- زيت اللوز وفيتامين e معالج قوي للهالات السوداء، فقط ضعي قطرات من الزيت قبل الذهاب إلى الفراش، على الهالات السوداء، ودلكي برفق واتركيه واذهبي للنوم، ثم اشطفيه بالماء البارد في الصباح.

5- شرائح البطاطس تقوم بنفس الدور لشرائح الخيار، ويمكنك استخدامها من خلال غلق عينيك ووضعها من 10 دقائق لـ15، ثم اشطفي عينيك بالمياه الباردة وكرري هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا لتحصلي على نتيجة مضمونة.

6- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويساعدك على التخلص من الانتفاخ والتورم حول العين، اغلي كيسي الشاي الأخضر في نصف كوب من الماء لمدة 10 دقائق، وضعيه في الثلاجة حتى يبرد، ثم ضعي هذه الأكياس على العينين لدقائق ثم اشطفيه.

7- ماء الورد من الأشياء المفيدة لبشرتك، ويساعد في ترطيب الجلد، فقط انقعي قطعة قماش قطنية بالمياه، وضعيها على جفون عينيك لدقائق، ثم اشطفيها وكرري الوصفة يوميًا للحصول على نتيجة ترضيك.

8- فيتامين سي مهم لحماية عينيك وبشرتك، لذلك وصفة الليمون للتخلص من الهالات السوداء رائعة، فقط ضعي القطن في عصير الليمون ، ومرريها على الجفون لدقائق، ثم اشطفيه بالمياه الباردة.

9- بيكربونات الصودا تساعد على نضارة البشرة وتعالج الكثير من مشكلات البشرة، فقط اغلي المياه واخلطي معها بيكربونات الصودا، ثم اغمسي قطعة من القطن في الخليط وضعيها على الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة.

10- عجينة الطماطم بالليمون، ستحل مشكلة الهالات التي تزعجك، كل ما عليك خلط ملعقتين من عصير الليمون، مع ملعقة من عصير الطماطم، ضعي هذا الخليط على عينيك في المساء لدقائق ثم اشطفي المنطقة بالمياه الباردة.

بهذه النصائح سيدتي، تخلصي من مشكلة الهالات السوداء، ولكن قبل تطبيق أي وصفة عليك بالحصول على شرب المياه الكافية، والابتعاد عن شرب الكافيين والكحول والتدخين، مع التقليل من استخدام الملح، والحصول على قسط كاف من النوم (7-9 ساعات)، وإزالة المكياج قبل الذهاب للمنزل، لأن تركه يتسبب في إظهار الهالات السوداء.

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