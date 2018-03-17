قبل التقرب منه.. اعرفي كل شىء عن رجل الحوت

لست وحدك يا صديقتي.. الجميع يبحث عن الحب، تارة فى العمل أو الجامعة، وتارة أخرى فى أعين المارة بالشوارع، أملا فى صدفة تغير الحال، لكن عليكي أخذ حذرك دائما حتى لا تقعي صيدا في شباك الخلافات التى تقود إلى إفساد العلاقات العاطفية، والتى من الممكن تجنبها عندما تعلمي بعض الأمور عن الشخص الذى ترغبين فى الاقتراب منه.

مثلا إذا كنتي ترغبين فى التقرب من رجل ينتمي إلى برج "الحوت" هناك أمور يجب أن تعرفيها، نقدمها إليكي فى التقرير التالى:

فكري جيدا لهذا السبب..

ضعي في ذهنك أنه لن يتأثر بحديثك عن صديقك المتوفى، أو عن الحروب وأثرها المدمر على الشعوب، نعم لن يتعاطف أبدا، لكن إذا شاهد قطة تتألم من كسر محتمل ترى دموعه، و أحيانا كثيرة يمر بظروف صعبة ويفضل أحلامه عن التفكير فى حلول لها، وإحساسه بالواقع يقوده في كثير من الأحيان إلى التشاؤم حول الحياة ومع الأسف هو مزاجي للغاية، متفائل تارة، وكئيب تارة أخرى، ولا يعرف ما السبب وراء حالته تلك، لذلك عليك احتوائه في كل الأوقات وعدم اتخاذ موقف حازم معه.

اخترقي قلبه بهذه الطريقة..

التعامل معه سهل وصعب كثيرا أيضا، لأنه يبتعد عن المتلاعبين والأشخاص الذين يرغبون فى سرقة واستنفاد قوته وطاقته الروحية، لكونه على استعداد دائما للمساعدة، وحتى يشعر أنك لست مثلهم عليك أن تكوني طبيعية في المرات الأولى التي تلتقي بها معهم.

وعليك أيضا أن لا تتحدثي عن الآخرين سلبا أمامه، لأنه لديه القدرة على تقبل الآخرين وإعطاء الغفران لمن يخطئ في حقه، كما أنه يرى أفضل الأشياء فى أى شخص يقرر التقرب منه أو معرفته، لذلك احذري من الحديث سلبا عن أي شخص يعرفه أو أى أحد آخر، لأنه من المؤكد أنه سيدافع عنه بكل الطرق ومحتمل يأخذ منك أنتي موقفا سلبيا لقيامك بهذا.

الحديث الإنساني مدخل أيضا..

الحوت شخص إنساني يبحث عن الأفضل ونقطة التغيير فى الجميع حتى وإن كان مشغولا بعمل كثير، وهي بالفعل نقطة جيدة عنه عليك استغلالها عن طريق الحديث أمامه أو مع صديق مقرب له أو حتى زميل عن أى شىء يحزن قلبك، مؤكد أنه سيتطرق إلى الحديث ويحاول بكل الطرق حل ما تعاني منه، ولا تنسي أبدا أن تكوني صادقة في مشاعرك أو حديثك، لأنه يقرأ لغة الجسد ويكشف مكنون الأشخاص من قراءته للعيون.

مدلل ومنعزل..

يعتبر الحوت الشقيق الأصغر لعائلة الأبراج الفلكية، لذلك هو مدلل وغريب الأطوار مثل الأشقاء الصغار فى كل أسرة، يحتاج إلى التقدير والدعم والفهم، يبغض النصح والإرشاد والتأنيب، ولا يريد أن يخترق أحد هالة الغموض التي يعيش بداخلها.

كما أنه غير مستقر نفسيا، لا أستطيع أن أحدد لك الأمراض النفسية التي يعاني منها لكن خبراء علم الفلك يقولون عليه "يعيش في الخيال أكثر من الواقع".

أب قوي الشخصية..

لا تقلقي.. أطفالك يحبونه للغاية، ورغم أنه قوي الشخصية عليهم في أوقات كثيرة خاصة المرتبطة بالدراسة وممارسة التمارين إلا أنه حنون ويستطيع إقناعهم بكل سهولة، وسوف يصبحون مثله في المستقبل لكونه يساعدهم كثيرا على أن يكونوا أشخاصا ناجحين، فهو يخلق فى روحهم شعور الاستقلال والاعتماد على النفس من خلال طلب بعض الأمور الصغيرة منهم وإعطائه عددا من المسؤوليات المنزلية منها ملء زجاجات المياه وتنظيف الغرف.

منفرد عن الجميع..

من ينتمون إلى الحوت، الحالمون من البروج الفلكية، عشاق الطبيعة والمستقبل، الممتلئون بالطاقة والتفاؤل وروح الإنسانية، المحبون الأطفال والقادرين على تحمل المسؤولية، الموهوبون والفنانون في كل الأعمال المتعلقة بالمشغولات اليدوية، لكنهم أيضًا الكسالى والمزاجيون والهاربون من الواقع ولهذا منفردون عن الجميع.

عزيزتي إذا كانت الصفات السابقة لا تمثل لكي أزمة مع "الحوت" فلا تترددي في الارتباط به، وحاولي التقرب منه عن طريق وضع النقاط السابقة في عين الاعتبار فهي دليل إرشادي لك عن شخصية رجل "الحوت".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا