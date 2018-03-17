تخلصي من الاكتئاب والقولون العصبي بـ100 فائدة من شاي البابونج

شاي البابونج، من الأعشاب المهمة والمفيدة لصحتك، فإذا عرفت فوائده فاحرصي على تناول كوب يوميًا، كثير منا يتناول القهوة والنسكافيه، المشروعات المنبهة بشكل عام لتساعدنا في العمل أو إنجاز مهام المنزل، ولكن جسدك يحتاج للراحة وأعصابك في حاجة للتهدئة، البابونج هو نبات عشبي أوراقه بيضاء وصفراء له فوائد عديدة للأعصاب وينظم الهضم وتقلصات المعدة، كما أنه علاج قوي لتخفيف آلام العادة الشهرية لديك، ويساعدك على الهدوء والتخلص من الأرق.

البابونج يعالج أكثر من 100 مرض ومنها القلب والأوعية الدموية، نزلات البرد، الإسهال لدى الأطفال، والأكزيما، المعدة والأمعاء، التهاب المثانة، البواسير، المغص عند الرضع، ويساعد في علاج السرطان، والالتهابات الجلدية، الأرق، والتهاب المهبل، ونعرض لك سيدتي فوائد البابونج وأهمية تناولك كوب يوميًا من هذه العشبة المفيدة.

1- إذا كنت ممن يعانون الصداع النصفي، فالبابونج سيكون مفيدا جدًا لك، ويساعد في حالات البرد وارتفاع درجات الحرارة، فقط عليك ملء ملعقة منه ووضعها على كوب ماء مغلي، وتترك لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتشرب بمقدار كوب صباحا وآخر في المساء.

2- مهدئ للأعصاب ويخفف من القلق والاكتئاب، فهو يحتوي على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي ومسؤولة عن القلق والتوتر، كما أنه يتميز برائحته المنعشة التي تشجعك على تناوله.

3- يفيد البابونج في التخلص من آلام الدورة الشهرية، لأنه يعمل على استرخاء العضلات والتخلص من الشد العضلي، ويريح عضلات الرحم، تناوليه إذا شعرت بألم المعدة والتقلصات والغثيان والقيء.

4- يمكنك استعماله كغسول في علاج التهابات المهبل، فهو علاج رائع للإفرازات البيضاء المهبلية، فقط استخدميه كغسول، لأن له تأثيرات مضادّة للالتهابات، تخترق سطح الجلد إلى طبقاتها العميقة.

5- يسهم البابونج في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وبالتالي يساعد في السيطرة على مرض السكري وأعراض مرض السكري.

6- إذا كنت من مرضى القولون العصبي، البابونج سيكون الحل السحري لعلاجه، فهو طارد للغازات ويساعد على الاسترخاء ويقلل من القلق والتوتر.

7- يحارب هشاشة العظام، فبعض الدراسات أشارت إلى أنه يحفز من تمايز الخلايا العظمية ويقاوم تأثيرات الإستروجين، كما أنه يزيد من قوة الجهاز المناعي لك، ولذلك يقلل من نزلات البرد في فصل الشتاء.

8- يمكنك استخدامه لطفلك في حالات الإسهال، كما أنه فاتح للشهية ومنشط للدورة الدموية، وتساعد كمادات البابونج على شفاء الأمراض الجلدية عند وضعها عليها، كما أنه يخلص جسد طفلك من الجراثيم ويعالج أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال مثل التشنج في المعدة أو المغص.

9- يمكنك استخدامه على بشرتك، لعلاج أي قرصة حشرات، أو الجروح، والحروق، والكدمات، وحروق الشمس، والطفح الجلدي والبشرة الملتهبة، كما أنه علاج معروف لحب الشباب والأمراض الجلدية، ويساعدك على الحصول على شعر قوي، من خلال غسل فروة الشعر به، فهو يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات وتخفف من تهيج فروة الشعر.

10- علاج قوي لألم الأسنان، من خلال شربه أو الغرغرة به، كما أنه يضاف لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

بهذه النصائح، يمكنك تناول كوب من البابونج في المساء قبل الذهاب للنوم، فسيكون مهدئا قويا للأعصاب ويساعدك على النوم، ولكن احذري إذا كنت حاملا أو ترضعين طفلك من تناوله دون استشارة الطبيب الخاص بك، كما أن له فوائد إذا رغبت في إنقاص وزنك، سنتطرق لها في موضوع آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا