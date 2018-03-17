ليبيا: «الصاعقة» تنفي انشقاقاً في قواتها بسبب قائد مطلوب من «الجنائية»

القاهرة: خالد محمود

نفت القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني الليبي، وجود انشقاق في صفوفها على خليفة قضية الرائد محمود الورفلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب قتل معتقلين في بنغازي (شرق ليبيا) على مدى العامين الماضيين.

وقالت مصادر أمنية وعسكرية إن الورفلي محتجز في مكان غير معلوم بمقر قيادة الجيش الوطني خوفاً على حياته، وخشية تعرضه لمكروه، مشيرة إلى أنه يتم السماح لأسرته من وقت لآخر بزيارته، بينما تم منع الاتصالات الهاتفية عنه مؤخراً.

وقال ضابط بالقوات الخاصة على صلة بالورفلي لـ«الشرق الأوسط» «إنه في مكان آمن لا يمكن الإفصاح عنه. أموره جيدة، لكنه بالطبع في مكان يخضع للقوانين العسكرية».

ونقل مصدر عسكري عن الجنرال ونيس بوخمادة، قائد الصاعقة، أن «الحديث عن انشقاق في قوات الصاعقة أمر معيب وكاذب»، مضيفاً أن هذه التقارير «غير صحيحة بالمرة».

من جهته، اعتبر العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة لـ«الشرق الأوسط» أن ملف قضية الورفلي «شأن خاص بالدولة الليبية، وإذا كانت هناك محاكمة، فلتكن داخل ليبيا… لا خارجها… نحن نرفض تسليم الرائد محمود الورفلي، سواء للمحكمة الجنائية الدولية أو للشرطة الدولية (الإنتربول)»، وأضاف متسائلاً: «ما هي القضية التي سيحاكم عليها الرائد الورفلي؟ هل هي قضية قتل (الدواعش)؟ العالم كله يحارب (الدواعش)، ونحن جزء من هذا العالم، والأجدر أن يحاكموا من يدعم هؤلاء (الدواعش)».

وجاءت تصريحات الجنرال بوخمادة والعقيد الزوي، رداً على تقرير لوكالة «رويترز» أفاد بأن الغموض بشأن الورفلي أثار شقاقاً بين قادة عسكريين، معتبرة أن هذه القضية كشفت عن تصدع في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان حفتر قد صرح خلال اجتماعه مع بوخمادة وقادة آخرين بالقوات الخاصة، الشهر الماضي، بأن الورفلي «قضيته الوطن، والوطن أكبر من أي محكمة»، وذلك وفق ما ذكرته عدة مصادر حضرت الاجتماع. وفي الأسبوع الماضي اضطر الجنرال بوخمادة للتدخل شخصياً لإقناع أنصار الورفلي، الذين أغلقوا عدة طرق في مدينة بنغازي للمرة الثانية، بإنهاء احتجاجهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر أغسطس (آب) الماضي، مذكرة بشأن توقيف واعتقال الورفلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب شرق البلاد.

المصدر/ جريدة الشرق الاوسط