اكتشاف موقع في الصحراء الليبية يحوي ثروات من عصر ما قبل التاريخ

تمكّن فريق من الباحثين من جامعات هيدرسفيلد وروما وجامعة مودينا وريدجو إميليا، من إثبات أنَّ الناس في أفريقيا الصحراوية كانوا يزرعون ويخزنون الحبوب البرية منذ أكثر من 10000 عام بالإضافة إلى الكشف عن الممارسات الزراعية المبكرة، وذلك من خلال تحليل موقع يعود لما قبل التاريخ في الصحراء الليبية.

وأكد «العلماء»، أن الموقع الصحرواي كان يحوي بساتين ومساحات خضراء قبل حوالي 10000 عام خلال العصر الهولوسيني، حيث تم اكتشاف أكثر من 200 ألف بذرة، التي بينت أن السكان الأصليين طوروا شكلا مبكرا من الزراعة بحصاد وتخزين المحاصيل.

وأشار «العلماء»، إلى أنَّ تجميع الحبوب بهذه الكمية في مكان واحد ربما يرجع للحشرات إلا أن البرفسور ستيفانو فانين من جامعة هيدرسفيلد المتخصص في الطب الشرعي وعلم الحشرات قام بدراسة عدد كبير من عينات البذور المخزنة بجامعة مودينا مكنته من إثبات أن الحشرات ليست المسؤولة عن تخزين هذه الكمية الهائلة من الحبوب بالموقع الليبي وهذا يدعم فرضية النشاط البشري في جمع البذور و تخزينها.

ولفت «العلماء»، إلى أنّهم عثروا عن أدلة معروفة لتخزين وزراعة الحبوب في الجنوب الليبي بما فيها بقايا سلة منسوجة من الجذور يُرجح أنها استخدمت في جمع الحبوب، كما بينت تحاليل معملية كميائية للفخار من الموقع أنه كان مركزا لإنتاج حساء الحبوب والجبن.

