تمكنت القوات البحرية الليبية من ضبط ناقلة وقود يونانية تحمل علم التوغو لدخولها في عمق المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من السلطة البحرية الليبية المختصة.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان له اليوم، «إن عملية الضبط تمت أثناء مهمة دورية واستطلاع للزورق رأس أجدير على بعد 8 ميل شمال بوكناش بالقرب من الحدود البحرية الليبية التونسية، حيث تم والوصول بها إلى قاعدة طرابلس البحرية».

وأوضح البيان «أن عميلة الضبط تمت بسبب تواجدها في عمق المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من السلطة البحرية الليبية المختصة، وفي منطقة مشبوهة تتم فيها أعمال تهريب الوقود الليبي، حيث تم ضبط العديد من السفن والناقلات في المنطقة المذكورة وهي تقوم بتهريب الوقود في أوقات سابقة».

وأكد أنه من المقرر أن تم إحالة قضية الناقلة إلى النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق المبدئي وإحالة ملف كامل بالخصوص.

The post القوات البحرية: ضبط ناقلة وقود يونانية في منطقة مشبوهة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية