توقعات الحالة الجوية اليوم على مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الارصاد في طقس ليبيا في تقرير صادر عنه اليوم حول حالة الطقس في ليبيا اليوم, أن موجة الحر لا تزال تؤثر على مناطق غرب البلاد مع إرتفاع في درجات الحرارة ووصولها إلى منتصف الثلاثينات.

وقال خبراء الطقس بحسب التقرير الصادر فإنه ومن بداية صباح اليوم السبت تبداء موجة الحر في التحرك شرقا مع وصول هواء بارد غربا, حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع على أقصى مناطق الساحل الغربي زوارة والجميل والرقدالين ومع حلول ساعات الظهيرة يصل الهواء البارد مناطق طرابلس والزاوية والمناطق المجاورة الأخرى ولاحقا مابعد الظهر وساعات المساء مناطق الخمس ومصراتة وزليتن.

واضاف التقرير تبدأ درجات الحرارة في التراجع بداية من الساعة العاشرة صباحا على أقصى الساحل الغربي تدريجياً من الغرب إلى الشرق معا حلول ساعات مساء اليوم السبت حيث تكون كامل مناطق غرب البلاد تحت سيطرة الهواء البارد ويوم غدا الأحد يصل الهواء البارد إلى المناطق الشرقية.

وقال التقرير أن الرياح ستتغير مع ساعات الظهيرة إلى غربية نشطة السرعة ومع ساعات المساء تتغير إلى شمالية – شمالية غربية.

ونوه التقرير إلى أن درجات الحرارة تبقى معتدلة إلى باردة نسبياْ طيلة الأسبوع المقبل معا بوادر لتقلبات جوية نهاية الأسبوع.

وذكر التقرير أنه لا يستبعد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة فجر غدا الأحد ويوم الإتنين, والله اعلم. #طقس_ليبيا.