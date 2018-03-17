مقتل أحد ذباحي داعش في سوريا

أخبار ليبيا24

أكدت مصادر فرنسية مقتل الإرهابي في تنظيم داعش مكسيم هوشار المكنى بـ «أبو عبدالله الفرنسي»، الذي ظهر في أواخر 2014 بين عناصر التنظيم في شريط فيديو دعائي صادم، عرض قطع رأس رهينة أمريكي و18 أسيرًا من الجيش السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر قريبة من التحريات أن ظروف مقتل الإرهابي «أبو عبدالله الفرنسي»، وتاريخها غير معروفين.

وأصدرت فرنسا في حقه مذكرة توقيف دولية، لاتهامه منذ 26 ديسمبر 2014 في عمليات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية، وفي 15 سبتمبر 2015، أدرجته الولايات المتحدة على اللائحة السوداء للمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مكسيم هوشار «أبو عبدالله الفرنسي»، الذي كان في الثانية والعشرين من عمره في تلك الفترة، عرض الرأس المقطوعة للرهينة الأمريكي، بيتر كاسينج، الذي كان يعمل في المجال الإنساني وخطف في أكتوبر 2013 في سوريا.

ولد هوشارعام 1992، ونشأ في بلدة صغيرة في النورماندي يبلغ عدد سكانها 3200 نسمة لعائلة مسيحية، واعتنق الفكر السلفي التكفيري في عام 2009 ثم تطرف على الإنترنت، وما بين أكتوبر 2012 ومايو 2013، سافر مرتين إلى موريتانيا، وأقام في مراكز دراسات سلفية فاسترعى انتباه المديرية العامة للأمن الداخلي.

وفي 17 أغسطس 2013، توجه إلى سوريا عبر تركيا، مؤكدًا لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، في حين تلقفه المسؤولون عن التجنيد في تنظيم داعش.

وعلى شبكة الإنترنت، عرف باسمه الحركي «أبو عبدالله الفرنسي»، ونشر صورة بزي القتال حاملًا أسلحة ثقيلة وهو يدعو إلى الالتحاق بالتنظيم الإرهابي.

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