“وزير تعليم الوفاق” يشارك في فعاليات تدشين المسرح النموذجي في طرابلس

يشارك وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل في فعاليات تدشين المسرح النموذجي ،غد الأحد، بمقر المعهد العالي للعلوم للتقنية بطرابلس.

وأكدت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ان هذا المسرح الأول من نوعه في ليبيا من حيث المعدات والتجهيزات الكهربائية والالكترونية المتطورة ، التي سيستفاد منها لصالح طالبات المعهد.

ويحضر فعاليات التدشين وكيل وزارة التعليم للهيئات والمراكز ورئيس لجنة إدارة الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد التقنية العليا .

