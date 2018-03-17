سبها: “أعيان قبائل التبو” يُشكلون مجلسًا لإنهاء أزمة المدينة

شكل “أعيان ومشايخ وشباب قبائل التبو في مدينة سبها” امجلس للتنسيق والعمل على إنهاء الأزمة في المدينة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

جاء ذلك، خلال بيانٍ أصدره المجلس، يوم الجمعة، وأكد «مجلس أعيان ومشايخ وشباب قبائل التبو»، على ابتعاده عن كل التجاذبات السياسية.

وأوضح «مجلس أعيان ومشايخ وشباب قبائل التبو»، أنَّ هدف المجلس تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة التي شهدت أحداثًا مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة، حسبما ورد في البيان.

يُشار إلى أنَّ مدينة سبها شهدت اشتباكات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، خلّفت عشرات القتلى والمصابين، وترجع جذور الأحداث لاختلافات قبلية بين الجانبين منذ أحداث عام 2014.

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