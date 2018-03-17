أكدت الحكومة المؤقتة أن يومي الأحد والاثنين القادمين يومي عمل اعتيادي ولا وجود لعطلة دون نص قانوني

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن “يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر مارس الجاري هو يوم عمل اعتيادي، ولن يكون يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر مارس الجاري يوم إجازة لعدم وقوعه بين عطلتين بحسب القانون”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن يوم التاسع عشر من شهر مارس الجاري والذي يوافق ذكرى قصف قوات الجيش على مشارف بنغازي من قبل حلف الناتو “لم يرد في القانون رقم 5 لسنة 2012 والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بشأن تحديد العطلات الرسمية”.

وتابع “كما أن العطلات الرسمية في ليبيا حسب ما وردت في قانون رقم 5 بشأن العطل الرسمية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي على نحو التالي تضمنت ذكرى المولد النبوي الشريف، ورأس السنة الهجرية، وعيد الفطر المبارك اليوم الأول والثاني والثالث، ويوم الوقوف بعرفة، وعيد الأضحى المبارك اليوم الأول والثاني والثالث”

كما تضمن ذكرى أحداث فبراير “وعيد العمال 1 مايو، وعيد التحرير 23 أكتوبر ، ويوم الشهيد 16 سبتمبر (ذكرى استشهاد عمر المختار)، وعيد الاستقلال 24 ديسمبر”.

الحكومة المؤقتة: الأحد والاثنين يوما عمل اعتيادي

أكدت الحكومة المؤقتة أن يومي الأحد والاثنين القادمين يومي عمل اعتيادي ولا وجود لعطلة دون نص قانوني

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن “يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر مارس الجاري هو يوم عمل اعتيادي، ولن يكون يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر مارس الجاري يوم إجازة لعدم وقوعه بين عطلتين بحسب القانون”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن يوم التاسع عشر من شهر مارس الجاري والذي يوافق ذكرى قصف قوات الجيش على مشارف بنغازي من قبل حلف الناتو “لم يرد في القانون رقم 5 لسنة 2012 والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بشأن تحديد العطلات الرسمية”.

وتابع “كما أن العطلات الرسمية في ليبيا حسب ما وردت في قانون رقم 5 بشأن العطل الرسمية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي على نحو التالي تضمنت ذكرى المولد النبوي الشريف، ورأس السنة الهجرية، وعيد الفطر المبارك اليوم الأول والثاني والثالث، ويوم الوقوف بعرفة، وعيد الأضحى المبارك اليوم الأول والثاني والثالث”

كما تضمن ذكرى أحداث فبراير “وعيد العمال 1 مايو، وعيد التحرير 23 أكتوبر ، ويوم الشهيد 16 سبتمبر (ذكرى استشهاد عمر المختار)، وعيد الاستقلال 24 ديسمبر”.

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