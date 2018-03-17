بنغازي..الصاعقة تجلي عائلات من موقع حريق بمبنى تجاري

قامت القوات الخاصة بإخراج العائلات من المبنى التجاري سما مول بالحدائق بعد اندلاع حريق فيه.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي ان الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي مؤكدا انه مبنى تجارى وفندق سكنى وذلك بالتعاون مع المواطنين وهيئة السلامة.

من جانبه أعلن مسؤول مكتب الإعلام بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى رياض الشهيبي أن فرق الدفاع المدني بنغازي تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع بإحدى غرف فندق زهرة البطنان بسما مول بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي

وأشار إلى أن الحريق “تسبب في بعض حالات الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان وجرى إسعافها ولم تسجل أي خسائر بشرية”.

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