ناجي مختار: لا نعرف طبيعة ومشروع عمل البعثة الأممية في ليبيا

قال عضو مجلس الدولة ناجي مختار، إن أطراف الصراع في ليبيا غير واضحة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية قادرة على تحديد من يعرقل العملية السياسية.

وأضاف مختار في مداخلة عبر قناة ليبيا لبرنامج غرفة الأخبار، أن طبيعة عمل البعثة الأممية ومشروعها في ليبيا غير معروفة.

ورأى ناجي مختار، أن الاطراف الفاعلة، والتي من الممكن أن تقدم حلا للأزمة الحالية، هي القوات المسلحة في المنطقة الشرقية، والكتائب المسلحة في طرابلس ومصراتة والجنوب، حسب قوله

عضو مجلس الدولة أضاف أن هناك أطرافا بارزة لا تشارك في الحوار.

متساءلا عن سبب اختزال الحوار في مجلسي النواب والدولة.

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