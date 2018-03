“داخلية الوفاق ” تعقد غدا مؤتمرا للإعلان عن الإحصائية المرورية الدقيقة للعام الماضي

المتوسط:

تعقد الإدارة العامة للمرور وشؤون التراخيص التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مؤتمر صحفي للإعلان عن الإحصائية المرورية الدقيقة لعام 2017، غدا الأحد .

ويستعرض المؤتمر خطة عمل الإدارة عام 2018 وأخر التحضيرات والترتيبات المنجزة لتنظيم أسبوع المرور العربي المقرر عقده في شهر مايو المقبل من العام الجاري.

ويقام المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الإدارة العامة للمرور وشؤون التراخيص الكائن بمنطقة الفلاح أمام مصرف الجمهورية وبتنظيم إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

