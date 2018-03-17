مؤسسة خيرية في طبرق توفر أدوية لمرضى السرطان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت عضو مؤسسة ترياق الأمل الخيرية في طبرق تهاني الشاويش لـ”أخبار ليبيا 24″ إن المؤسسة قامت بتسليم المركز الطبي في المدينة أدوية تخص مرضى السرطان.

وأضاف الشاويش في تصريحها أن الكمية التي سلمت إلى مركز طبرق الطبي تقدر قيمتها بـ 25 ألف دينار تم جمعها من رجال الأعمال .

وأوضحت عضو المؤسسة أن مؤسسة ترياق الأمل الخيرية قامت بسوق خيري ومن ريع هذا السوق تم تجميع مبلغ 7 آلاف دينار ، وعن طريق إحدى الصيدليات في المدينة تم جلب الأدوية والمؤسسة تقوم بدفع ثمنها.

وأشارت الشاويش إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد سبقتها دفعة من نفس الأدوية وقد بلغ ثمن هذه الدفعة أكثر من 20 ألف دينار، لافتة إلى أن إحدى عوائل المدينة تبرعت بقطعة أرض مساحتها 3600 متر مربع لإنشاء مركز متخصص لمرضى السرطان.

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