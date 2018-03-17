وزير الخارجية الليبي يلتقي بمسؤولين من إفريقيا وفرنسا وإيطاليا على هامش مؤتمر دول الساحل للهجرة

اختتمت الجمعة أعمال مؤتمر دول الساحل للهجرة في عاصمة جمهورية النيجر، وأجرى وزير الخارجية الليبي محمد سيالة على هامش أعمال مؤتمر دول الساحل للهجرة المنعقد نيامي عاصمة جمهورية النيجر اجتماعات مع مسؤولين من إفريقيا وإيطاليا وفرنسا.

وقال أحمد الإربد مسؤول مكتب الإعلام في وزارة الخارجية إن اجتماع سيالة أجري بمقر رئاسة الجمهورية مع محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وخلال الاجتماع ثمن محمد سيالة موقف جمهورية النيجر الداعم للشعب ، وأكد الجانبان على الحرص المتبادل على تنمية أوجه التعاون في مختلف المجالات و تعزيز أطر التنسيق في كافة المحافل الدولية و الإقليمية.

والتقى سيالة بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث معه التطورات الأخيرة بالمنطقة و مستجدات الأوضاع بليبيا.

وقال أحمد الإربد إن لقاء الوزيرين تناول أهمية تنسيق الجهود بين ليبيا وفرنسا بما يعزز الأمن و الأستقرار في المنطقة.وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى سيالة مع جيرار كولومب وزير الداخلية بجمهورية فرنسا، وتباحثا أهمية التعاون و التنسيق بين البلدين الصديقين و سبل مكافحة الإرهاب و التهريب بشتى أنواعه عبر الحدود.

كما التقى محمد سيالة وزير الخارجية مع وزراء داخلية بلدان كل تشاد وإيطاليا و وزير الداخلية بجمهورية النيجر.

وقد أجتمع بشكل منفرد السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية مع فخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الشقيقة و جرى خلال الأجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا و جمهورية النيجر ، كما ألتقى السيد الوزير محمد سيالة على هامش أعمال المؤتمر مع نظرائه وزراء خارجية كل من ، وزير خارجية جمهورية النيجر و وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو و وزير خارجية جمهورية مالي و وزير خارجية جمهورية فرنسا.

وغادر الوزير محمد سيالة العاصمة نيامي اليوم السبت متوجها للعودة للعاصمة طرابلس و قد رافق الوزير محمد سيالة العميد عبدالسلام عاشور وزير الداخلية بحكومة الوفاق.

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