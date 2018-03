ناجي مختار: طبيعة عمل البعثة الأممية ومشروعها في ليبيا غير معروفة

المتوسط: أحمد جمال

قال عضو مجلس الدولة ناجي مختار، إن البعثة الأممية قادرة على تحديد من يعرقل العملية السياسية، موضحًا أن أطراف الصراع في ليبيا غير واضحة”.

وأضاف «مختار» في تصريحات تلفزيونية، أن “طبيعة عمل البعثة الأممية ومشروعها في ليبيا غير معروفة”، متسائلا عن سبب اختزال الحوار في مجلسي النواب والدولة.

وأوضح عضو مجلس الدولة، أن هناك أطرافا بارزة لا تشارك في الحوار، لافتًا إلى أن الأطراف الفاعلة التي من الممكن أن تقدم حلا للأزمة الحالية، هي القوات المسلحة في المنطقة الشرقية، والكتائب المسلحة في طرابلس ومصراتة والجنوب، على حد قوله.

