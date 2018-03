المتوسط: أحمد جمال

أطلقت منظمة الطفولة اليونيسف، دعوة لـ 180 شابا ليبيا للمشاركة في ورش عمل حول السلام الإيجابي في تونس، ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويقوم بتمويل تلك الورشة الحكومة الإيطالية بالاشتراك مع مبادرة نيقوسيا، ومعهد الاقتصاد والسلام.

يذكر أن 17 شابًا ليبيًا كانوا قد شاركوا عام 2017 في ورشة تجريبية بدعم من وفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

The post 180 شابًا ليبيًا يشاركون في ورشة عمل حول السلام بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية