المتوسط:

افتتح عميد بلدية بنغازي، المستشار عبد الرحمن العبار، صباح اليوم السبت، قسم الطوارئ والحوادث بمركز بنغازي الطبي بعد تأهيليه لاعتباره من المرافق الصحية المهمة في تقديم الخدمات الطارئة.

وحضر الافتتاح الدكتور عبد الكريم القبائلي مدير عام مركز بنغازي الطبي، مدراء المستشفيات العامة ورؤساء أقسام السريرية.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد الدين عبد الوكيل، مدير قسم الحوادث الطوارئ بالمركز، إن القسم تم إعادة تأهيليه وصيانته بعد تعرضه إلي تفجير إرهابي و الذي نتج عن تدميره وتخريبه بشكل كبير.

وأوضح “عبد الوكيل”، في تصريحات صحفية بحسب المركز الإعلامي لبلدية بنغازي، أنه تم تأهيل القسم ابتداءً من سرعة وصول المريض إلي المركز، وكذلك تطبيق نظام الفلترة والفرز بحسب حالة المرضى وتسجيل المريض.

وأضاف أنه يشمل على غرفة عناية بعدد ثمان أسرة للإيواء المؤقت، وغرفة إنعاش والصدمات قلبية، وغرفتين عمليات جراحية، وغرف ملاحظة والعلاج والكشف.

وأشار مدير قسم الحوادث الطوارئ، إلي أن المركز يحتوى على سعة إجمالية تصل إلي (60 سرير) في مواقع خدمة الطوارئ كافة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «العبار» يشارك في افتتاح قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية