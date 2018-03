“بوخمادة” يعلن مشاركة القوات الخاصة و الصاعقة في عملية تأمين الجنوب

المتوسط:

زار آمر القوات الخاصة الصاعقة والمضلات اللواء ونيس بوخمادة مقر كتيبة صاعقة “21” بمنطقة أرض اقريش صباح اليوم السبت.

وأكد اللواء ونيس بوخمادة، ” إن كتيبة صاعقة 21 أحد الأذرع الأساسية للقوات الخاصة، ولها تاريخ عريق ومشرف وهي من أوائل الكتائب التي شاركت في الحرب في أوغندا وتشاد، إلى جانب محاربة الإرهاب في بنغازي وتحريرها”.

وأضاف بوخمادة، ” أن هناك دعوات لقوات الخاصة والصاعقة للمشاركة في تأمين الجنوب، وهي ليست بغريبة على القوات الخاصة الصاعقة في دفاعها عن الوطن والمواطن وهي رهن الإشارة في حماية الوطن وتقديم الأرواح فداء للوطن، وملاحقة الإرهاب أينما وجد في ربوع ليبيا “.

