اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، صباح اليوم السبت، مع آمر غرفة عمليات تاجوراء العميد الشعاب محمد حسن وعدد من أعضاء الغرفة.

واستمع السراج خلال الاجتماع تقرير عن البرامج والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام بالمنطقة، كما تم مناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق باليات العمل الأمني واحتياجاته.

