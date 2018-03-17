السراج يبحث مع آمر غرفة عمليات تاجوراء العميد الشعاب سبل حفظ الأمن العام بالمنطقة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي” صباح اليوم السبت مع آمر غرفة عمليات تاجوراء العميد الشعاب محمد حسن وعدد من أعضاء الغرفة.

السراج استمع بحسب مكتبه الاعلامي لتقريرعن البرامج والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام بالمنطقة، كما تم مناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق باليات العمل الأمني واحتياجاته.

يشار الى أن السراج قد بصفته “القائد الأعلى للجيش” قراراً يقضي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بمنطقة تاجوراء في 20 فبراير الماضي على أن تكون تبعيتها المباشره له وكلف في نص القرار العميد الشعاب محمد الفيتوري آمراً للغرفة وبعضوية كل من العقيد بحار صالح ميلاد الحصادي ضوء والعقيد أبوبكر علي عبدالسلام كرموس والعقيد محمد عبدالرزاق دخيل.

بعد تشكيل لواء ثوار تاجوراء.. السراج يلغي كل غرف العمليات في تاجوارء ويشكل غرفة تتبعه بشكل مباشر

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