نزوح أكثر من 300 عائلة من سبها جراء الاشتباكات

كشف المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية سبها سالم بشير ،السبت ،عن نزوح ما يزيد عن 4500 شخصا موزعين على أكثر من 300 عائلة ،من مناطق الاشتباكات.

وأشار المدير المساعد إلى أن جمعية الهلال الأحمر قدّمت مساعدات للنازحين، وفتحت الكشف المجاني في عيادتها، كما تقدم الرعاية الصحية المجانية لحالات الولادة الطبيعية والقيصرية ،مؤكدا أن معظم النازحين استقروا في مدرسة عائشة أم المؤمنين ومدرسة أبوبكر الصديق في حي المنشية، مؤكدًا أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل عجز الحكومات الليبية ولجنة الأزمة عن تقديم المساعدات لهم.

وأوضح المدير المساعد أن هناك طاقم طبي محلي من المتطوعين يقوم على تطعيم أطفال النازحين بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية في المدينة، كما تبرع أعضاء الطاقم الطبي بأجهزة الضغط وفحص السكر، ووقع فحص أكثر من 200 حالة مرضية بين النازحين، بعضها يحتاج لعناية مشددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية