«وكيل دفاع الوفاق» يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، اوحيدة عبدالله، اليوم السبت، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له، وذلك بهدف مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون.

وقال المكتب الاعلامي، إن الاجتماع تطرق إلى دعم المؤسسة العسكرية، حيث أكد عبدالله أن وزارة الدفاع لديها رؤية واضحة ووضعت خطة استراتيجية حول المؤسسة العسكرية وهيكلتها وحول الحدود وتأمينها.

