لماذا طالب العباني تسلم روسيا والصين الملف الليبي بدلا من الأمم المتحدة؟

دعا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع محمد عبد السلام العباني، روسيا والصين إلى احتواء الملف الليبي وسحبه من الأمم المتحدة وتشكيل لجنة مشتركة للتدخّل لحلحلة الأزمة الليبية.

وتحدث باسم المؤتمر العام الذي اعتبر أنه يمثّل كل الشرائح في ليبيا ونابع من القاعدة الشعبية، مناشدا كل من روسيا والصين باحتواء الملف الليبي وسحبه من الأمم المتحدة وتشكيل لجنة مشتركة للتدخّل لحلحلة الأزمة الليبية التي طال أمدها نتيجة تدخّل بعض الدول التي لا تريد الاستقرار لبلاده، وأَضاف “الليبيين يستغيثون بكل من روسيا والصين للتدخّل السريع قبل ضياع بلادهم من أجل أجندات صهيونية”.

كما طالب العباني الدولتين بالإشراف المباشر على المؤتمر العام الجامع لكل الشرائح والكتل الليبية وحماية الشعب الليبي من الدول الطامعة والمنحازة إلى تيارات إسلامية متطرّفة.

وأشار إلى أن الدول المذكورة، التي وصفها بـ” الاستعمارية”، تاجرت بالشباب الليبي ودمّرت خيرات بلادهم طيلة سبع سنوات تحت مسمّى “حماية المدنيين”، وذلك بالضحك على ذقون الليبيين وجرّهم إلى تدمير وطنهم.

وعلّل العباني دعوته لكل من روسيا والصين لسحب الملف الليبي من الأمم المتحدة بأن الليبيين لم يروا خيرا في كل الجهات التي استلمت الملف في السابق.

وأكد أن إجراء الانتخابات سيجرى بعد تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يسعى إليها المؤتمر والاتفاق على دستور تبنى على أساسه الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية