ارتفاع عدد المصريين المغادرين ليبيا لـ387 ألف و495 منذ حادث الأقباط

المتوسط:

أعلنت صادر أمنية مصرية بمنفذ السلوم البري عن ارتفاع عدد المغادرين من ليبيا والعائدين لبلادهم عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية بسرت وحتى الآن إلى 387 ألف و495 مصريا.

جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات الأمنية المصرية اليوم السبت عن عودة 316 مسافرًا مصريًا بينهم 242 سبق مغادرة البلاد بطريقة شرعية و74 مغادرة البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

