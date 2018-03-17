طوارئ بنغازي الطبي ينفض غبار الإرهاب

افتتح عميد بلدية بنغازي، عبد الرحمن، قسم الحوادث والطوارئ ب

، السبت، بعد الإنتهاء من عمليات الصيانة التي كانت تُجرى له.

وكان القسم يُعاني دماراً كبيراً نتيجة لاستهدافه بتفجير إرهابي، قبل أن يُعاد ترميمه وصيانته.

ومن جانبه، قال مدير عام مركز بنغازي الطبي، عبد الكريم القبائلي أثناء الافتتاح أن المركز افتُتح مُجدداً بجاهزية عالية وتأهيل يُمكنه من تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وحول تجهيزات القسم قدرته الاستيعابية، أوضح القبائلي أنه يحتوي على 60 سريراً لحساب خدمات الطوارئ، كما يضم غرفة للإنعاش والصدمات القلبية، وحجرة عناية مزودة بـ8 أسرة، بالإضافة إلى غرفتين مُخصصتين لإجراء العمليات الجراحية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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