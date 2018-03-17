جهاز النهر: وصول صمامات المياه إلى غريان تمهيدا لتركيبها

أعلن جهاز النهر الصناعي، السبت، الانتهاء من صيانة 5 صمامات مياه خاصة بجهاز النهر بمنطقة غريان، مؤكدا وصولها إلى المدينة بعد صيانتها بورشة الصمامات بمنطقة قصر بن غشير.

وأوضح الجهاز، على صفحته الرسمية، أن فرق الصيانة ستباشر في تركيب الصمامات الأحد، على مسار الخط الرئيسي للمدينة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في عدم وصول المياه إلى غريان ومدن الجبل؛ هو عطل هذه الصمامات.

يذكر أن الصمام المغذي لاحتياجات مناطق الجبل ومدينة غريان من المياه أُقفل في فبراير الماضي؛ لإصلاح التسريب الواقع في الخط المغذي لمحطات الضخ.

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